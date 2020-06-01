Covid-19. Стало известно, когда пензенские медики смогут отдохнуть в санаториях

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В пресс-центре правительства Пензенской области сообщили, что медики, которые вылечились от коронавируса, смогут бесплатно отдохнуть в санаториях региона с 1 июля.
Как уточнили в пресс-центре, медики смогут пройти реабилитацию за счет Фонда обязательного медицинского страхования.
Напомним, соответствующее решение принял губернатор области Иван Белозерцев.
«Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевшим Covid-19. Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй», - отметил глава региона.