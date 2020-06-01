Стали известны оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 30 июня

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4 970 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 77. При этом уже 4 661 пациентов вылечилось, 41 скончался.

Всего по России выявлено 647 849 случая заражения, прирост за сутки составил 6 693 заболевших. 412 650 человека выздоровело, 9 320 пациентов скончалось.

Пензенцев призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.