В Пензе на ул. Мереняшева легковушке помяли бампер

О произошедшем в Пензе сообщили подписчики одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

На улице Мереняшева случилось дорожно-транспортное происшествие. В Пензе недалеко от сетевого супермаркета белая иномарка получила незначительные повреждения бампера. Рядом с легковушкой находился еще один автомобиль, но является ли он участником аварии - неизвестно.

Пензенцев просят быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Подчеркнем, что оставление место ДТП – административное преступление и наказывается штрафом, лишением прав или арестом.