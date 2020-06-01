В Пензе на ул. Мереняшева легковушке помяли бампер

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О произошедшем в Пензе сообщили подписчики одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».
На улице Мереняшева случилось дорожно-транспортное происшествие. В Пензе недалеко от сетевого супермаркета белая иномарка получила незначительные повреждения бампера. Рядом с легковушкой находился еще один автомобиль, но является ли он участником аварии - неизвестно.
Пензенцев просят быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Подчеркнем, что оставление место ДТП – административное преступление и наказывается штрафом, лишением прав или арестом.