Володин предложил платить студентам-медикам надбавку за практику

Вячеслав Володин отметил, что посетил областную станцию скорой медицинской помощи. Он подчеркнул, что в здании удалось сделать все, чтобы врачи, фельдшеры и водители имели все удобства для работы.

«На станции скорой помощи я не первый раз, впервые мы там были почти четыре года назад. Тогда было принято решение расширения станции. Это все-таки областное учреждение. Требовалось соответствующее здание, чтобы были все условия для медиков. Они там проводят практически всю жизнь. Нужно было, чтобы там был оборудована зона отдыха, чтобы сама станция соответствовала статусу областного учреждения», - рассказал он в интервью «Россия 24. Пенза».

Спикер Госдумы также сообщил, что старый корпус центра планируют отремонтировать и переоборудовать в реабилитационный центр.

«Надеюсь, что мы, объединив усилия, подготовим проектное предложение и приступим к работе, чтобы заброшенное здание превратить в отделение реабилитации из одного этажа, а, может, и из двух. Конечно, нужно уделять внимание здравоохранению, но делать это не под праздники, не разово», - сказал Вячеслав Володин.

Также он предложил нововведения для студентов-медиков, чтобы у них был стимул учиться. Он подчеркнул, что для того, чтобы оказание скорой помощи было качественным, в нее нужно вкладываться.

«Чтобы ребята хотели поступать на медиков, нужно чтобы вуз обеспечил студента, который придет учиться, например, общежитием. Кроме того, необходимо устроить ему практику на будущем месте работы. Чтобы он мог уже подружиться с коллективом. Надбавка за практику ребятам должна поступать, жильем их надо обеспечивать. Чтобы было уважение к профессии, и чтобы медики ни в чем не нуждались», - сказал он.