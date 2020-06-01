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30.06.2020г.
Володин предложил платить студентам-медикам надбавку за практику

Володин предложил платить студентам-медикам надбавку за практику

Вт, 30.06.20 11:03
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом Пензу. Об итогах поездки он рассказал журналистам.

Вячеслав Володин отметил, что посетил областную станцию скорой медицинской помощи. Он подчеркнул, что в здании удалось сделать все, чтобы врачи, фельдшеры и водители имели все удобства для работы.

«На станции скорой помощи я не первый раз, впервые мы там были почти четыре года назад. Тогда было принято решение расширения станции. Это все-таки областное учреждение. Требовалось соответствующее здание, чтобы были все условия для медиков. Они там проводят практически всю жизнь. Нужно было, чтобы там был оборудована зона отдыха, чтобы сама станция соответствовала статусу областного учреждения», - рассказал он в интервью «Россия 24. Пенза».

Спикер Госдумы также сообщил, что старый корпус центра планируют отремонтировать и переоборудовать в реабилитационный центр.

«Надеюсь, что мы, объединив усилия, подготовим проектное предложение и приступим к работе, чтобы заброшенное здание превратить в отделение реабилитации из одного этажа, а, может, и из двух. Конечно, нужно уделять внимание здравоохранению, но делать это не под праздники, не разово», - сказал Вячеслав Володин.

Также он предложил нововведения для студентов-медиков, чтобы у них был стимул учиться. Он подчеркнул, что для того, чтобы оказание скорой помощи было качественным, в нее нужно вкладываться.

«Чтобы ребята хотели поступать на медиков, нужно чтобы вуз обеспечил студента, который придет учиться, например, общежитием. Кроме того, необходимо устроить ему практику на будущем месте работы. Чтобы он мог уже подружиться с коллективом. Надбавка за практику ребятам должна поступать, жильем их надо обеспечивать. Чтобы было уважение к профессии, и чтобы медики ни в чем не нуждались», - сказал он.

Источник фотографии: скриншот - https://russia58.tv/news/395230/
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
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