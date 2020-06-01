На телеканале «Экспресс» появится новый шеф-редактор службы новостей

Он отметил, что холдинг готовится принять на работу нового шеф-редактора службы информационных программ телеканала, им станет Елена Волкова.

«Она известна многим телезрителям как активный и креативный человек, профессионал своего дела. Надеюсь, в нашей информационной политике в самое ближайшее время произойдут значительные изменения. Пожелаю Елене удачи и успехов!» - написал в Facebook Виктор Рубцов.

Также гендиректор холдинга сообщил о том, что Егор Гурин, работавший ранее шеф-редактором, переходит на другой уровень работы.

«Он будет заниматься специальными проектами и репортажами в качестве спецкорреспондента телеканала «Экспресс». Надеюсь, что его опыт и энергия позволят телезрителям чаще и с большим интересом смотреть наш телеканал», - пояснил Виктор Рубцов.