Около 680 тысяч россиян сократили в период нерабочих дней

В России сократили около 680 тыс. жителей в период нерабочих дней, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что из-за ограничений не могли заниматься трудовой деятельностью 15 миллионов человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

По словам главы ведомства, более двух миллионов жителей с 1 апреля встали на учет в службах занятости, третью часть из них составили сокращенные сотрудники.

Максим Решетников предположил, что показатели занятости 2021 года окажутся на уровне 2019-го. Произойдет это благодаря мерам поддержки экономики, которые были приняты в стране.