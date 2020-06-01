Стала известна дата первого заседания по делу пензенского экс-чиновника

В Ленинском районном суде Пензы журналистам информагентства назвали дату первого судебного заседания по делу экс-чиновника, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он возглавлял управление государственной службы и кадров областного правительства.

«Судебное заседание назначено на 10 часов 10 июля. Будет ли слушание открытым, пока неизвестно», - сообщили в суде.

Напомним, в середине июня стало известно о том, что региональное СУ СКР завершило расследование в отношении чиновника, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в 2011 году мужчина, который на тот момент занимал должность начальника отдела реализации административной реформы, предложил директору «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) учредить организацию и управлять ей.

Предполагалось, что она будет заниматься разработкой программного обеспечения и заключать договоры оказания услуг с МФЦ в рамках целевых программ, а злоумышленники будут получать доход от этой деятельности.

Учредителями стали аффилированные лица, а чиновник всячески помогал работе: организовал предоставление созданному ООО льгот и преимуществ, помогал с участием в госзакупках.

В результате с декабря 2011 года по декабрь 2018-го он обратил в свою пользу более 30 млн рублей, отмечают в следкоме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.