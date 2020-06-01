С помощью антиковидной плазмы врачи спасли 20 пензенцев

«Использование плазмы выздоровевших пациентов - это, по большому счету, не новость. Метод применялся еще в прошлом веке. В нашей стране его использовали в 2014 году, когда боролись с лихорадкой Эбола, опробовали и сейчас на новом вирусе, сначала в Китае, а потом - в Германии и США», - пояснила начмед главного инфекционного стационара области Джамиля Курмаева.

По ее словам, это эффективный способ лечения тяжелых пациентов. Использование антиковидной плазмы наиболее оптимально в срок от 3 до 7 дней с момента появления клинических симптомов заболевания. В пресс-службе регионального минздрава отметили, что у 80% больных после введения плазмы улучшается самочувствие и наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья.

В настоящее время из пензенского КИМа готовятся к выписке три пациента, которые получили плазму.