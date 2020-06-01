В Пензе возобновил работу Губернаторский дом

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30 июля второй корпус Пензенской картинной галереи имени К.А Савицкого после долгого перерыва снова открыл свои двери для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.
Кроме постоянной экспозиции, гостей музея ждут и другие выставочные проекты, а 3 июля в залах Губернаторского дома стартует новая выставка, на которой представят более 100 полотен российских художников.
Напомним, что с 24 марта по 29 июня галерея была закрыта для посещений в связи с опасной эпидемиологической обстановкой. На сегодняшний день регион находится на втором этапе снятия ограничений, и теперь жители и гости Пензы смогут посещать выставки.
Губернаторский дом работает с 10:00 до 18:00, понедельник, четверг – выходные. Телефон для справок: 56-63-73.