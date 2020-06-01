Володин оценил безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время визита в Пензу, который состоялся 29 июня, рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию РФ (18+) на избирательном участке в Москве.

Он отметил, что посетил избирательный участок 26 июня.

«Так получилось, что в первый день голосования я был в командировке, а вот во второй день сходил и проголосовал. Понятно, что есть ограничения, но они уходят, и мы возвращаемся к обычной жизни. Те, кто приходят на участок, могут лично убедиться в том, что на местах, например, работают наблюдатели. Что касается требований безопасности, я убедился, что они выполняются и сделано все, чтобы можно было проголосовать безопасно. И дистанция соблюдена, все в масках, перчатках. Члены участковой избирательной комиссии правильно работают», - поделился Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».

Он также рассказал про возможность жителей нескольких городов голосовать онлайн. Спикер Госдумы подчеркнул, что это расширяет возможности для людей.

«Мы в рамках этого эксперимента проанализируем все, посмотрим. Риски всегда есть, но есть ответственность за то, например, если кто-то собрался проголосовать дважды. За это есть наказание», - добавил Вячеслав Володин.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию уже идет, оно продлится до 1 июля включительно.