Что такое Smart Pro? Или как застройщик делает квартиру комфортнее

Группа компаний «Территория жизни» постоянно совершенствует производимый продукт, тем самым повышая качество и комфорт жизни в ЖК «Арбековская Застава» .

Заботясь о комфорте жильцов, квартиры сдаются с уже готовой дизайнерской отделкой, что позволяет сэкономить время и силы, так как въехать и жить можно сразу после передачи квартиры.

Для категории домов «Smart +» был разработан формат дизайнерской отделки Smart Pro, который включает в себя следующие материалы: износостойкий ламинат класса 33, белые натяжные потолки, керамическую плитку Kerama Marazzi, кухонный модуль с мойкой и смесителем, надежную сантехнику и стиральную машину.

Продуманные планировки позволяют использовать пространство максимально эффективно, а большие окна и высокие потолки создают особую атмосферу. С помощью Smart мебели нам удалось трансформировать пространство. К примеру, однокомнатная квартира с легкостью трансформируется в полноценную спальную или гостиную с помощью эксклюзивного набора мебели.

Обои под покраску на флизелиновой основе хорошо «дышат» — под ними не скапливается влага. Обои - влагостойкие и легко моются. Светлые обои визуально увеличивают пространство и создают идеальный фон для декора на стенах. При желании вы всегда сможете покрасить их в любой цвет.

Ламинат 33 класса легко выдерживает падение тяжелых предметов, не поддается давлению каблуков и т.д. На сегодняшний день он является лучшей альтернативой деревянным полам, при этом он обладает отличной устойчивостью к износу, сохраняя долгие годы свой естественный вид.

Не нужно будет тратиться на проведение ТВ-антенны и интернета, потому как в каждую квартиру уже подведены все слаботочные сети, также установлены розетки и выключатели фирмы Schneider.

К интерьеру любого помещения прекрасным дополнением является межкомнатная дверь светлых оттенков. Она разделяет пространство и украшает его. Ламинированные двери легко поддаются чистке и просты в уходе, к их многочисленным достоинствам также можно отнести: прочность, красивый внешний вид, устойчивость к деформациям и внешним повреждениям. Использование светлого тона ламинации дверного полотна делает жилое помещение свежим и воздушным.

Изысканная коллекция керамической плитки Kerama Marazzi порадует Вас внешним видом, а светлые оттенки визуально увеличат пространство. Кроме этого, вас порадуют и превосходные эксплуатационные характеристики коллекционных образцов.

В отделке Smart Pro используется сантехника и санфаянс высокого качества, которая преображает внутреннее пространство дома и наполняет его необходимым функционалом.

По факту, новоселам остается только разложить вещи и наслаждаться жизнью в новой квартире.

Ознакомиться с вариантами домов и квартир можно на сайте www.арбековскаязастава.рф.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии +7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, д. 7, ежедневно с 9:00 до 21:00.