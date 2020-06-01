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30.06.2020г.
Что такое Smart Pro? Или как застройщик делает квартиру комфортнее

Что такое Smart Pro? Или как застройщик делает квартиру комфортнее

Вт, 30.06.20 12:16
Просмотров: 69

Группа компаний «Территория жизни» постоянно совершенствует производимый продукт, тем самым повышая качество и комфорт жизни в ЖК «Арбековская Застава».

Заботясь о комфорте жильцов, квартиры сдаются с уже готовой дизайнерской отделкой, что позволяет сэкономить время и силы, так как въехать и жить можно сразу после передачи квартиры.

Для категории домов «Smart +» был разработан формат дизайнерской отделки Smart Pro, который включает в себя следующие материалы: износостойкий ламинат класса 33, белые натяжные потолки, керамическую плитку Kerama Marazzi, кухонный модуль с мойкой и смесителем, надежную сантехнику и стиральную машину.

Продуманные планировки позволяют использовать пространство максимально эффективно, а большие окна и высокие потолки создают особую атмосферу. С помощью Smart мебели нам удалось трансформировать пространство. К примеру, однокомнатная квартира с легкостью трансформируется в полноценную спальную или гостиную с помощью эксклюзивного набора мебели.

Обои под покраску на флизелиновой основе хорошо «дышат» — под ними не скапливается влага. Обои - влагостойкие и легко моются. Светлые обои визуально увеличивают пространство и создают идеальный фон для декора на стенах. При желании вы всегда сможете покрасить их в любой цвет.

Ламинат 33 класса легко выдерживает падение тяжелых предметов, не поддается давлению каблуков и т.д. На сегодняшний день он является лучшей альтернативой деревянным полам, при этом он обладает отличной устойчивостью к износу, сохраняя долгие годы свой естественный вид.

Не нужно будет тратиться на проведение ТВ-антенны и интернета, потому как в каждую квартиру уже подведены все слаботочные сети, также установлены розетки и выключатели фирмы Schneider.

К интерьеру любого помещения прекрасным дополнением является межкомнатная дверь светлых оттенков. Она разделяет пространство и украшает его. Ламинированные двери легко поддаются чистке и просты в уходе, к их многочисленным достоинствам также можно отнести: прочность, красивый внешний вид, устойчивость к деформациям и внешним повреждениям. Использование светлого тона ламинации дверного полотна делает жилое помещение свежим и воздушным.

Изысканная коллекция керамической плитки Kerama Marazzi порадует Вас внешним видом, а светлые оттенки визуально увеличат пространство. Кроме этого, вас порадуют и превосходные эксплуатационные характеристики коллекционных образцов.

В отделке Smart Pro используется сантехника и санфаянс высокого качества, которая преображает внутреннее пространство дома и наполняет его необходимым функционалом.

По факту, новоселам остается только разложить вещи и наслаждаться жизнью в новой квартире.

Ознакомиться с вариантами домов и квартир можно на сайте www.арбековскаязастава.рф.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии +7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, д. 7, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Территория жизни"
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Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
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