В Сердобске таксист укусил пассажира и получил кулаком в нос

Установлено, что 1 октября прошлого года около 23:42 житель Сердобска с супругой вызвали такси. Водитель остановил автомобиль в луже, из-за чего севшая в салон пассажирка начала возмущаться. Тогда мужчина проехал вперед для посадки второго заказчика, однако женщина все равно продолжила высказывать недовольства. Водитель разозлился и отказался везти пару, но те не отреагировали. Тогда таксист покинул авто и отправился в сторону парка, следом за ним вышла пассажирка и продолжила кричать.

«Вернувшись через некоторое время к своей машине, водитель увидел стоявшего у водительской двери заказчика, просившего кого-то по телефону подойти разобраться. Сев в автомобиль, таксист попытался завести машину, однако стоявший снаружи заказчик открыл водительскую дверь и схватился за руль. Увидев приближающегося еще одного мужчину, таксист укусил заказчика за руку, чтобы тот отпустил руль. В ответ на это мужчина нанес водителю удар левой рукой в область переносицы», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд взыскал с заказчика в пользу таксиста 14,8 тыс. рублей, а водитель должен будет заплатить пассажиру 6 тыс. рублей

Решение суда в законную силу не вступило.