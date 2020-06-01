В Пензенском облсуде сообщили подробности рассмотрения чемодановского дела

30 июня в Пензе проходит очередное заседание по делу о массовой драке в селе Чемодановка, в рамках которого обвинение предъявлено 28 людям.

В связи с пандемией коронавируса доступ на заседание посторонних лиц по-прежнему ограничен. Дело продолжают рассматривать в здании полиции на ул. Злобина из-за большого числа участников.

Заседание началось в 10 часов. Во время перерыва журналисты связались с официальным представителем Пензенского областного суда Натальей Яшиной, которая рассказала о ходе процесса.

«Сегодня допрашивают потерпевших, планируется допросить пять человек на этом заседании. Всего по делу проходят 23 потерпевших», - сообщила она.

Напомним, 28 жителей Чемодановки обвиняют в массовых беспорядках, одному также инкриминируется убийство, другому – покушение на убийство. В результате конфликта между сельчанами пострадал 21 человек, один скончался в больнице.