Представитель корпуса «За чистые выборы» рассказал, зафикировали ли нарушения на голосовании по поправкам в Пензе

Региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в области Андрей Глухов рассказал, о предварительных итогах проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Он отметил, что большинству избирательных комиссий требовалась помощь в организации процесса. Это связанно как со сложной эпидемиологической обстановкой, так и с отсутствием четкого регламента действий в подобных условиях.

«Было очень много вопросов по процедуре: где можно проводить голосование, где нельзя, как голосовать на дому, какие меры полноценно принимать для защиты избирателей и членов избирательных комиссий, наблюдателей. В формате методических помощников мы, естественно, осуществляли помощь, рассказывали, что и как делать, советовались с избирательной комиссией Пензенской области, Общественной палатой», - пояснил Андрей Глухов.

Также он отметил, в Пензенском регионе корпус наблюдателей не зафиксировал ни одного нарушения уголовного или административного законодательства.

«Но было много процессуальный и процедурных проблем, из-за крайне непростого режима голосования», - добавил координатор.

1 июля в единый день общероссийского голосования режим работы корпуса наблюдателей «За чистые выборы» будет другим. Штаб организации разместится в 5 корпусе Пензенского государственного университета, откуда в течение дня будет мониториться процесс голосования. Кроме того, будут работать 10 выездных мобильных бригад, которые при необходимости окажут помощь общественным наблюдателям или кому-то из избирательной комиссии.