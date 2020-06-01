В Башмаковском районе лось угодил под колеса грузовика

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Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июня на дороге «Земетчино – Башмаково». Вечером сохатый переходил дорогу и попал под колеса грузовика. Лось погиб, ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.
Жителям Пензенской области напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим на дорогах, проходящим через лесные массивы, чтобы избежать наезда на животных.