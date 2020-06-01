В мэрии рассказали, когда восстановят тротуар на ул. Суворова

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В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» поступил ответ мэрии на запрос по поводу ремонта тротуара на ул. Суворова.
Напомним, в информагентство обращалась пензячка, которая пожаловалась на раскопанный тротуар в центре города. По ее словам, ходить по нему невозможно, и такая история длится уже не первый месяц.
«Администрация города Пензы по вопросу ремонта тротуара сообщает, что срок завершения работ по ремонту по ул. Суворова, согласно заключенному контракту, 1.08.2020 г.», - сообщается в ответе горадминистрации за подписью вице-мэра Олега Денисова.
Таким образом, ждать завершения работ пензенцам предстоит еще около месяца.