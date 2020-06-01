В Пензе для учреждений допобразования закупили инвентарь на 39 млн

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В Пензе 30 июня завершилась поставка оборудования для учреждений дополнительного образования.
Так, «Станция юных туристов» им. Т. Т. Мартыненко получила спортивный инвентарь: футбольную и лыжную формы, лыжероллеры, тренажеры и другое.
По данным пресс-службы регионального минобра, оборудование доставили в 37 образовательных организаций. На его покупку выделили более 39 млн рублей.
Отмечается, что это позволит к 1 сентября создать 978 новых инфраструктурных мест, где смогут обучаться 5869 детей.
Поставку оборудования осуществили в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ.