В Пензе для учреждений допобразования закупили инвентарь на 39 млн

В Пензе 30 июня завершилась поставка оборудования для учреждений дополнительного образования.

Так, «Станция юных туристов» им. Т. Т. Мартыненко получила спортивный инвентарь: футбольную и лыжную формы, лыжероллеры, тренажеры и другое.

По данным пресс-службы регионального минобра, оборудование доставили в 37 образовательных организаций. На его покупку выделили более 39 млн рублей.

Отмечается, что это позволит к 1 сентября создать 978 новых инфраструктурных мест, где смогут обучаться 5869 детей.

Поставку оборудования осуществили в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ.