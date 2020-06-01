Стало известно, когда в России начнется учебный год

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В России не будут откладывать начало учебного года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Россия 24». Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, что он начнется 1 сентября.
«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — отметил он.
По словам Сергея Кравцова, меры по эпидемической защите будут усилены в связи с опасностью распространения коронавируса. Регионы об этом оповестили.
Напомним, дети перешли дистанционное обучение весной из-за эпидемии коронавируса. В итоге в этом учебном году они не вернулись в школы и университеты.