Стало известно, когда в России начнется учебный год

В России не будут откладывать начало учебного года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Россия 24» . Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, что он начнется 1 сентября.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — отметил он.

По словам Сергея Кравцова, меры по эпидемической защите будут усилены в связи с опасностью распространения коронавируса. Регионы об этом оповестили.

Напомним, дети перешли дистанционное обучение весной из-за эпидемии коронавируса. В итоге в этом учебном году они не вернулись в школы и университеты.