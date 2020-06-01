Готова ли Пенза к 3 этапу снятия ограничений. Комментарий Роспотребнадзора

Пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова в беседе с журналистами «Пенза-Пресс» оценила возможность перехода на третий этап снятия ограничений по Covid-19, а также продления в области режима повышенной готовности.

Вера Быкова напомнила о том, что режим повышенной готовности в регионе действует до 30 июня.

«Мы ждем постановления губернатора Пензенской области. Должны продлить ограничительные мероприятия, но до какого числа, информации нет, ждем документа. На третий этап мы пока не готовы выйти. Мы только на второй этап перешли, о третьем пока вообще речи не идет. Пока еще слишком рано», - отметила пресс-секретарь управления.

Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений 19 июня. Посмотреть перечень организаций, которые возобновили свою деятельность с этого дня, можно ЗДЕСЬ. Обращаем внимание читателей на то, что, несмотря на постепенное смягчение ограничений, по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.