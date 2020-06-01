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30.06.2020г.
Готова ли Пенза к 3 этапу снятия ограничений. Комментарий Роспотребнадзора

Готова ли Пенза к 3 этапу снятия ограничений. Комментарий Роспотребнадзора

Вт, 30.06.20 14:10
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Пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова в беседе с журналистами «Пенза-Пресс» оценила возможность перехода на третий этап снятия ограничений по Covid-19, а также продления в области режима повышенной готовности.

Вера Быкова напомнила о том, что режим повышенной готовности в регионе действует до 30 июня.

«Мы ждем постановления губернатора Пензенской области. Должны продлить ограничительные мероприятия, но до какого числа, информации нет, ждем документа. На третий этап мы пока не готовы выйти. Мы только на второй этап перешли, о третьем пока вообще речи не идет. Пока еще слишком рано», - отметила пресс-секретарь управления.

Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений 19 июня. Посмотреть перечень организаций, которые возобновили свою деятельность с этого дня, можно ЗДЕСЬ. Обращаем внимание читателей на то, что, несмотря на постепенное смягчение ограничений, по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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22.04.2020 18:03
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