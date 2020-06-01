В Пензе зафиксировали Covid-19 у жителя Самарской области

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 30 июня сообщила о географии распространения коронавируса в регионе.

Всего подтвержденных случаев Covid-19 – 4970. Из них новых – 77. Среди них – один четырехлетний ребенок.

Больше всего новых заболевших зафиксировали в Заречном, там заразилось 37 человек. На втором месте – Пенза с 24 заболевшими. В Нижнеломовском районе – четыре местных жителя подхватили Covid-19, а в Пензенском – два. По одному заразившемуся – в Лунинском, Спасском, Кузнецком, Бессоновском, Земетчинском, Колышлейском, Камешкирском, Никольском, Мокшанском районах.

Кроме того, болезнь подтвердили у жителя Самарской области.

«Находятся под наблюдением 5038 человек, сняты с него – 19699. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 46063 человека, а в лабораториях лечебной сети - 95266 человек», - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, пока в регионе продолжает действовать масочный режим. Кроме того, пензенцам не стоит забывать про перчатки и соблюдение дистанции. Также жителям области не советуют посещать места массового скопления людей.