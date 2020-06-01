Президент подчеркнул важность голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин 30 июня обратился к жителям страны. Он напомнил им о важности голосования по поправкам в Конституцию (18+).

«Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор», - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что 1 июля – основной день голосования. Глава государства попросил россиян не игнорировать это событие, а сделать свой выбор.

«Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», - подытожил президент.