Президент подчеркнул важность голосования по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин 30 июня обратился к жителям страны. Он напомнил им о важности голосования по поправкам в Конституцию (18+).
«Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор», - сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что 1 июля – основной день голосования. Глава государства попросил россиян не игнорировать это событие, а сделать свой выбор.
«Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», - подытожил президент.