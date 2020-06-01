Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве

Курсант Михайловской военной артиллерийской академии, уроженец Пензы Даниил Кошлаков рассказал корреспонденту информагенства о своем участии в параде Победы в Москве, который состоялся 24 июня.

«Подготовка к мероприятию проходила в деревне Алабино. Жили мы в Коломне, два раза ездили на парад. Первый раз, 9 мая, пройти по Красной площади не удалось, и мы ушли в отпуск. Нас вызвали заранее, но никто особо не расстроился, потому участие в параде – это шанс, который дается в жизни один раз. Мы вернулись в Коломну. Из-за большого расстояния для репетиции мы вставали в два часа ночи, получали оружие, завтракали и выдвигались на автобусах. На аэродроме проходили тренировки», - отметил Даниил Кошлаков.

По словам курсанта, подготовка к параду началась еще в декабре.

«Мы приехали после Нового года, тренировки начались каждый день, чем ближе к празднику, тем чаще тренировки, а основные занятия начались в Алабино», - сообщил парень.

Он рассказал о том, что чувствовал в тот момент.

«Дань уважения, памяти, гордость – это не передать словами. Вроде, все, как на картинке, но и в то же время понимаешь - дело даже не в людях первой величины. У некоторых ветеранов текли слезы радости и гордости.

Это первый парад в этом году. Изначально его хотели провести 3 сентября, а потом перенесли на 24 июня. Мы стояли перед президентом и другими официальными лицами недалеко от оркестра», - поделился впечатлениями от парада Даниил Кошлаков.

Кроме того, он посетил открытие храма Вооруженных сил 22 июня. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл, который вдохновил курсантов перед парадом.

Напомним, в Пензенской области из-за пандемии коронавируса перенесли проведение парада Победы. В Москве на Красной площади мероприятие состоялось.