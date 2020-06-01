Обманутых клиентов клиники «Европа» снова пытаются развести на деньги

В Пензенской области клиентов клиники, руководители и сотрудники которой являются фигурантами громкого дела о мошенничестве, донимают липовые адвокаты и представители банков.

Так, мошенники в апреле 2020-го позвонили жительнице Никольского района, которая проходила лечение в клинике в 2017 году. Неизвестный представился адвокатом и предложил свои услуги по защите интересов собеседницы в суде. Мужчина сказал женщине перечислить деньги за его услуги через платежную систему на имя другого человека. Сельчанка повелась на предложение и перевела по указанным реквизитам 24 тысячи рублей.

В мае этой же женщине позвонил другой незнакомец, который сказал, что он представитель банка. Собеседник сообщил, что иск о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда удовлетворен на 3 млн 300 тысяч рублей, эти деньги якобы уже находятся на банковском счете и для их получения необходимо оплатить услуги по переводу средств. Никольчанка поверила и согласилась выполнить его условия.

В течение месяца наивная перевела на счет неизвестного ей человека еще 453 тысячи рублей. Всего она перечислила мошенникам 478 тысяч.

«Полицейским гражданка позже пояснила, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, клиника «Европа» находилась на проспекте Строителей. Она позиционировалась как учреждение мирового класса. Сотрудники под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы для оплаты услуг. Стоит отметить, что услуги оказывали люди без медобразования.

Деятельность клиники полицейские пресекли в 2017 году. В настоящее время уголовное дело готовится для передачи в суд.