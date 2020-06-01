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30.06.2020г.
Обманутых клиентов клиники «Европа» снова пытаются развести на деньги

Обманутых клиентов клиники «Европа» снова пытаются развести на деньги

Вт, 30.06.20 14:51
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В Пензенской области клиентов клиники, руководители и сотрудники которой являются фигурантами громкого дела о мошенничестве, донимают липовые адвокаты и представители банков.

Так, мошенники в апреле 2020-го позвонили жительнице Никольского района, которая проходила лечение в клинике в 2017 году. Неизвестный представился адвокатом и предложил свои услуги по защите интересов собеседницы в суде. Мужчина сказал женщине перечислить деньги за его услуги через платежную систему на имя другого человека. Сельчанка повелась на предложение и перевела по указанным реквизитам 24 тысячи рублей.

В мае этой же женщине позвонил другой незнакомец, который сказал, что он представитель банка. Собеседник сообщил, что иск о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда удовлетворен на 3 млн 300 тысяч рублей, эти деньги якобы уже находятся на банковском счете и для их получения необходимо оплатить услуги по переводу средств. Никольчанка поверила и согласилась выполнить его условия.

В течение месяца наивная перевела на счет неизвестного ей человека еще 453 тысячи рублей. Всего она перечислила мошенникам 478 тысяч.

«Полицейским гражданка позже пояснила, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, клиника «Европа» находилась на проспекте Строителей. Она позиционировалась как учреждение мирового класса. Сотрудники под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы для оплаты услуг. Стоит отметить, что услуги оказывали люди без медобразования.

Деятельность клиники полицейские пресекли в 2017 году. В настоящее время уголовное дело готовится для передачи в суд.

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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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