В России военным повысят оклады

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Российским силовикам и военнослужащим с 1 октября на 3% повысят оклады.
Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Телеканал «360» сообщил, что прибавку получат военнослужащие по контракту, по призыву, бойцы Росгвардии, а также те, кто имеет специальные звания. Кроме того, оклад увеличится у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, (ФСИН), Министерства внутренних дел (МВД), а также у пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.
Отмечается, что в 2019 году оклады всем военнослужащим увеличивали на 4,3%.