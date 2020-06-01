В России военным повысят оклады

Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Телеканал «360» сообщил, что прибавку получат военнослужащие по контракту, по призыву, бойцы Росгвардии, а также те, кто имеет специальные звания. Кроме того, оклад увеличится у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, (ФСИН), Министерства внутренних дел (МВД), а также у пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Отмечается, что в 2019 году оклады всем военнослужащим увеличивали на 4,3%.