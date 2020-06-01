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30.06.2020г.
В Пензенской области снижается число госпитализированных с подозрением на коронавирус

В Пензенской области снижается число госпитализированных с подозрением на коронавирус

Вт, 30.06.20 15:58
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в большом интервью телеканалу «Экспресс» рассказал о том, как регион справляется с пандемией коронавируса.

«Наша региональная система здравоохранения с этой непростой задачей успешно справляется. Мы не предполагали, что будет такое большое количество заболевших и коронавирусом, и внебольничной пневмонией. Хорошо, что мы провели огромную подготовительную работу для того, чтобы лечить таких больных. Мы занимались лечебными учреждениями, подвели кислород к койко-местам в два раза больше, чем рекомендовал Минздрав РФ, пробрели аппараты искусственной вентиляции легких. То, что от нас требовалось, мы сделали, конечно, без помощи президента РФ у нас бы это не получилось.

Пензенской области было выделено 520 млн рублей на приобретение медоборудования, перевод коечного фонда, подготовку медучреждений к приему больных коронавирусом. Мы понимали, что средств недостаточно, и выделили еще 257 млн рублей плюсом из областного бюджета для решения важных задач. Все это помогло и помогает сегодня оказывать помощь заразившимся вирусом и заболевшим внебольничной пневмонией.

По указанию Минздрава РФ, мы должны были развернуть 652 инфекционные койки, а мы развернули 2300, сейчас сокращаем, и они были заполнены. Я как губернатор и минздрав, и главвврачи видели задачу в том, чтобы пациенты вовремя обращались к врачу. Если человек заболел, и у него повысилась температура, надо обращаться в больницу.

Мне докладывал министр здравоохранения о количестве вызовах скорой помощи – ситуация стабилизировалась, более того, количество госпитализируемых в три раза стало меньше, чем, например, полтора месяца назад [данные на 25 июня]. Меня это радует, но расслабляться рано. Нужно соблюдать меры безопасности, это важно потому что пока мы не победили инфекцию», - заключил губернатор.

Интервью (16+) можно увидеть 30 июня в 18:00 и 5 июля в 16:00 на «Экспрессе» или 30 июня в 18:00 и 5 июля в 17:00 на телеканале ОТР. Видео также будет доступно на сайте «Экспресса».

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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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