В Пензенской области снижается число госпитализированных с подозрением на коронавирус

«Наша региональная система здравоохранения с этой непростой задачей успешно справляется. Мы не предполагали, что будет такое большое количество заболевших и коронавирусом, и внебольничной пневмонией. Хорошо, что мы провели огромную подготовительную работу для того, чтобы лечить таких больных. Мы занимались лечебными учреждениями, подвели кислород к койко-местам в два раза больше, чем рекомендовал Минздрав РФ, пробрели аппараты искусственной вентиляции легких. То, что от нас требовалось, мы сделали, конечно, без помощи президента РФ у нас бы это не получилось.

Пензенской области было выделено 520 млн рублей на приобретение медоборудования, перевод коечного фонда, подготовку медучреждений к приему больных коронавирусом. Мы понимали, что средств недостаточно, и выделили еще 257 млн рублей плюсом из областного бюджета для решения важных задач. Все это помогло и помогает сегодня оказывать помощь заразившимся вирусом и заболевшим внебольничной пневмонией.

По указанию Минздрава РФ, мы должны были развернуть 652 инфекционные койки, а мы развернули 2300, сейчас сокращаем, и они были заполнены. Я как губернатор и минздрав, и главвврачи видели задачу в том, чтобы пациенты вовремя обращались к врачу. Если человек заболел, и у него повысилась температура, надо обращаться в больницу.

Мне докладывал министр здравоохранения о количестве вызовах скорой помощи – ситуация стабилизировалась, более того, количество госпитализируемых в три раза стало меньше, чем, например, полтора месяца назад [данные на 25 июня]. Меня это радует, но расслабляться рано. Нужно соблюдать меры безопасности, это важно потому что пока мы не победили инфекцию», - заключил губернатор.

Интервью (16+) можно увидеть 30 июня в 18:00 и 5 июля в 16:00 на «Экспрессе» или 30 июня в 18:00 и 5 июля в 17:00 на телеканале ОТР. Видео также будет доступно на сайте «Экспресса».