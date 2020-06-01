Директор зареченской фирмы попал под суд, пытаясь подкупить конкурента

В Пензенской области за коммерческий подкуп осудили директора одной из организаций Заречного.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в конце марта мужчина подал заявку на участие в аукционе по продаже имущественного комплекса ремонтно-строительного цеха одного из предприятий. Он узнал, что в конкурсе участвует предприниматель, который представляет интересы юрлица.

Директор решил подкупить бизнесмена, чтобы его организация приобрела имущество за наименьшую стоимость. Он неоднократно встречался с представителем второго участника аукциона, убеждал его, что объект находится в ужасном и нерентабельном состоянии.

30 апреля он предложил конкуренту 1 млн рублей за отказ от участия в аукционе.

«Последний, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия сотрудников регионального УФСБ, дал свое согласие. 7 мая, находясь в салоне авто на стоянке около одного из торговых центров на улице Суворова, руководитель зареченской организации в качестве коммерческого подкупа передал предпринимателю 1 млн рублей», - уточнили в ведомстве.

После передачи денег директора задержали полицейские. Деньги изъяли во время осмотра места происшествия.

В результате зареченцу назначили штраф в 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.