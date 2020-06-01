В Пензе Алексей Дмириенко проверил работу избирательных участков

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко посетил избирательные участки №22 и 23 с инспекцией. Оба участка находятся в общеобразовательной школе №36.

Он оценил работу членов комиссии и строгость соблюдения всех требований. Председатели обеих избирательных комиссий подробно рассказали и показали, в каком режиме работают участки.

Алексей Дмитриенко убедился, что как голосующие, так и работники участка обеспечиваются масками и перчатками, все поверхности обрабатываются антисептиками и соблюдается социальная дистанция. Также он изучил стенды и литературу, информирующую граждан о содержании поправок в Конституцию.

«На этом участке работа организована хорошо. Единственное, можно было побольше информационных материалов предоставить. Люди по-разному подходят к процессу познания, понимания поправок: кому-то нужно забрать буклет с собой, посидеть, почитать, разобраться, кому-то хватит того, что представлено на стенде. Нужно, чтобы литературы было достаточно, но в принципе на этом участке она представлена в полном объеме», - подчеркнул сенатор.

Также Алексей Дмитриенко отметил, что это не первый участок, который он посетил.

«Везде все организовано правильно, безопасно, с соблюдением санитарных требований», - заключил он.

Сам член Совета Федерации проголосовал в первый день, но не на родном участке в Пензе, а удаленно, так как находился в рабочей поездке.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25, основным днем назначено 1 июля. Все нюансы процедуры голосования можно посмотреть здесь.