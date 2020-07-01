Кому нужно сделать тесты на коронавирус. Краткий ликбез

Кому нужно делать тест на коронавирус? Можно ли без направления врача? Чем тест на коронавирус отличается от теста на антитела к коронавирусу? И в каком случае необходимо это исследование? Ответы на все эти вопросы — в нашем ликбезе*.

Кому обязательно нужно пройти тест на коронавирус и в какие сроки можно получить результаты?

Лица, которых тестируют на коронавирус, условно разделены на категории. К приоритету первого уровня относятся:

все, кто прибыл на территорию Российской Федерации из других стран с наличием симптомов инфекционного заболевания, а также если эти симптомы проявились в течение периода медицинского наблюдения;

те, кто был в контакте с заболевшими при появлении у них характерных симптомов в ходе медицинского наблюдения, а также при отсутствии клинических проявлений болезни на 8-10 день медицинского наблюдения со дня контакта с больным;

заболевшие внебольничной пневмонией;

медицинские работники, которые могли заразиться коронавирусом, при наличии у них симптомов

лица, находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, а также в учреждениях уголовно-исполнительной системы, при появлении у них респираторных симптомов.

К приоритету второго уровня относятся:

все пациенты с признаками ОРВИ, обратившиеся за помощью к врачу;

работники медицинских организаций, которые могут заразиться коронавирусом (тесты для этой категории граждан проводят каждую неделю);

работники стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала исполнения своих служебных обязанностей.

К приоритету третьего уровня относятся дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19. Кроме того, с 6 июня тестам подвергаются пациенты перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе — не ранее семи календарных дней до поступления в больницу. Такие же требования установлены для санаторно-курортных учреждений, которые сейчас принимают пациентов только после отрицательного результата теста на COVID-19.

Срок выполнения исследования в лабораториях не должен превышать 48 часов с момента получения биологического материала (мазков). Заключения должны выдаваться незамедлительно после получения результатов. Срок их выдачи медицинским организациям, в свою очередь, не должен превышать 48 часов с момента их получения. Таким образом, максимальный срок подготовки результата исследования составляет четыре дня.

У меня нет симптомов, но я хочу пройти тест на коронавирус. Это возможно?

Тест на коронавирус может сделать любой желающий на платной основе в медицинских учреждениях, подведомственным минздраву области. Для этого не нужно направление врача.

Кроме того, такие тесты проводит “Клиническая больница РЖД-Медицина”. Если тестирование будет проходить в самом медицинском учреждении, его стоимость составит 2 тыс. 500 рублей, если на дому — 3 тыс. 100 рублей.

Как проходит процедура тестирования?

Тестирование проводится с утра строго натощак, чистить зубы пациенту нельзя.

Для лабораторного исследования необходим биоматериал, который получают путем проведения мазка из носоглотки (из двух носовых ходов) и ротоглотки. Они берутся стерильным тампоном и помещаются в стерильную пластиковую пробирку с транспортной средой.

Для повышения концентрации вируса носоглоточные и орофарингеальные мазки помещают в одну пробирку. Температура при транспортировке должна составлять от 2 до 8 градусов тепла. Время хранения образцов до исследования не должно превышать 48 часов.

Контейнеры и пробирки маркируются в месте сбора с использованием самоклеящихся этикеток. Два или более образца одного пациента могут упаковать в один пластиковый пакет, но это строго запрещено делать с образцами от разных пациентов.

Пакет с контейнерами помещают в герметично закрывающийся контейнер для транспортировки биологических материалов, его, в свою очередь, — в пенопластовый термоконтейнер с охлаждающими термоэлементами. Его опечатывают и маркируют. Сопроводительные документы помещаются в индивидуальную упаковку отдельно от биологического материала и прочно прикрепляются снаружи контейнера.

Биологический материал может быть отобран и самим пациентом, согласно специальной инструкции.

Чем тестирование на коронавирус отличается от тестирования на антитела к коронавирусу?

Выявление иммуноглобулинов (тест на антитела) имеет вспомогательное значение не столько для диагностики текущей инфекции, сколько для оценки иммунного ответа на перенесенную или текущую инфекцию. Основное клиническое значение пока предполагается для иммуноглобулинов M и G. Имунноглобулины класса M начинают формироваться примерно с седьмых суток от начала заражения, достигают пика через неделю. Впоследствии их концентрация падает в течении двух недель. Одновременно примерно с третьей недели или чуть раньше определяются иммуноглобулины класса G, которые, предположительно, будут иметь значение в оценке устойчивости, напряженности и эффективности приобретенного иммунитета. Результаты их обнаружения будут иметь значение для установления факта перенесенной ранее инфекции, выявления медицинских работников и лиц из других групп населения с высоким иммунитетом, а также для отбора доноров иммунокомпетентной плазмы.

В качестве материала для проведения этих тестов используются кровь или другие виды биоматериалов.

Таким образом, тест на коронавирус - это имунногенетическое обследование, которое позволяет выявить фрагменты генетического материала коронавируса, а тестирование на антитела — это серологическое обследование, при котором в сыворотке крови выявляют антитела к возбудителю COVID-19. Поэтому тест на коронавирус проводится для подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции, а антитела определяются для оценки иммунного ответа на текущую, либо перенесенную инфекцию.

Можно ли сейчас сделать тестирования на антитела в медицинских учреждениях Пензенской области бесплатно?

Тестирование на антитела с помощью зарегистрированных экспресс-тестов рекомендуется проводить всем, кто поступает в больницы для оказания плановой медицинской помощи. Это тестирование проводится бесплатно для пациентов. Также лабораторное обследование рекомендуется проводить всем медработникам, которые не проходили его ранее, или если в результате был получен отрицательный результат.

Как проходит тестирование на антитела? Что требуется от пациента?

Кровь забирается из вены, специальная подготовка к сдаче крови не требуется.

Какие учреждения и лаборатории Пензенской области проводят исследования на коронавирус?

При подозрении на коронавирус исследования мазков из носо- и ротоглотки в Пензенской области проводят 10 медицинских организаций. В том числе шесть государственных учреждений здравоохранения, три федеральных, а также одна частная клиника. Ежедневно лаборатории этих организаций выполняют более 2,5 тыс. исследований. В министерстве здравоохранения Пензенской области уверены, что это количество является достаточным “для выполнения исследований в соответствии с определёнными приоритетами обследования”.

* Материал подготовлен на основе данных, предоставленных министерством здравоохранения Пензенской области