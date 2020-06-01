Пензенские ученые могут получить полмиллиона за проект

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в этом году запланировано проведение семи полуфинальных конкурсных отборов. Финал состоится 22-23 октября в технопарке «Яблочков» в рамках региональной конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России».

Поучаствовать в конкурсе могут пензенцы от 18 до 30 лет, которые ранее не побеждали в программе. Победители полуфинала получат грант в 500 тысяч рублей. Подробности можно узнать на сайте или по телефонам: 458-055; 458-054.