Пензенские ученые могут получить полмиллиона за проект

Array ( [temp] => +11 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 78 р
Молодых ученых и специалистов предприятий Пензенской области приглашают поучаствовать в полуфинальных конкурсных отборах по программе «Умник» (18+).
В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в этом году запланировано проведение семи полуфинальных конкурсных отборов. Финал состоится 22-23 октября в технопарке «Яблочков» в рамках региональной конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России».
Поучаствовать в конкурсе могут пензенцы от 18 до 30 лет, которые ранее не побеждали в программе. Победители полуфинала получат грант в 500 тысяч рублей. Подробности можно узнать на сайте или по телефонам: 458-055; 458-054.