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01.07.2020г.
Пензенцам рассказали, чем опасны овощи и фрукты

Пензенцам рассказали, чем опасны овощи и фрукты

Вт, 30.06.20 23:08
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Лето - сезон ягод, овощей и фруктов, которые являются источником витаминов, минералов, пищевых волокон, воды и антиоксидантов. Все они необходимы для нормальной деятельности организма, для поддержания крепкого иммунитета, профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но эти замечательные дары природы могут нести в себе и опасность. Именно об этом пензенцам рассказала заведующая отделом организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания регионального центра медпрофилактики Татьяна Чепасова.

Самой распространенной опасностью служат бактерии, которые находятся на их поверхности или в подгнивших местах. Особенно быстро портятся ягоды и фрукты в жару. В них начинают размножаться и продуцировать токсины такие микроорганизмы, как стрептококки и стафилококки, кишечные палочки и другие, вызывающие острые кишечные инфекции и пищевые токсикоинфекции.

На домашних садовых участках фрукты, ягоды и овощи тоже могут представлять опасность из-за того, что их владельцы обильно удобряют землю навозом, где могут находиться личинки и яйца гельминтов, попадая в организм они вызывают серьезные заболевания.

Для повышения урожайности овощей и фруктов используются азотистые удобрения, в состав которых входят нитраты. Нередко при обработке земли эти вещества добавляются выше нормы. Нитраты придают продуктам идеальный товарный вид и ускоряют процесс созревания.

Выращенные при таких условиях фрукты и овощи будут представлять опасность для здоровья. Нитраты нарушают обмен веществ, блокируют гемоглобин, могут вызывать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения в работе нервной системы, щитовидной железы и желудочно- кишечного тракта. Симптомы острого отравления плодами с повышенным содержанием нитратов могут проявиться через несколько часов после их употребления тошнотой, поносом, одышкой и головокружением. Больше всего нитратов накапливается в кожице плодов с яркой окраской. Самая высокая концентрация нитратов наблюдается в свекле, сельдерее, редисе, брокколи, укропе, зеленом луке, арбузах, дынях.

В крупных гипермаркетах и у продавцов на рынке можно потребовать документ о подтверждении безопасности продуктов. Желательно полностью исключить из своего рациона несезонные овощи и дождаться их естественного созревания. Например, зеленый салат лучше покупать на рынке в мае, клубнику и черешню - в июне, абрикосы и персики - в июле, дыни и арбузы – в августе. А зимой и весной будут полезными цитрусовые фрукты, хурма и сухофрукты, а также замороженные овощи со своего огорода.

Для борьбы с вредителями растений, а также для профилактики их заболеваний используются пестициды и гербициды. Концентрация пестицидов во всех фруктах регламентируется. Завышенная их концентрация приводит к отравлению. Внешность таких плодов не изменяется. С целью профилактики отравлений рекомендуется тщательно промывать фрукты, а при подозрении на наличие пестицидов желательно очистить фрукты от кожицы.

К самым опасным по количеству нитратов, пестицидов и гербицидов относятся яблоки. Также опасными в этом плане считаются клубника, виноград, персики и нектарины.

А вот некоторые фрукты не усваивают химические добавки. Такими безвредными и очень полезными для здоровья являются плоды киви, манго, авакадо и ананаса.

Многие импортные фрукты и овощи покрывают парафином или воском, чтобы увеличить их срок хранения. На поверхности парафиновой пленки возможно скопление опасных бактерий.

Сезонные овощи и фрукты очень полезны для здоровья, но даже хорошие фрукты, овощи и ягоды могут таить опасность, если их съесть слишком много. Многие фрукты и ягоды являются аллергенами, а многие противопоказаны при наличии хронических заболеваний, особенно желудочно- кишечного тракта, сахарного диабета.

Некоторые фрукты провоцируют диарею (абрикосы), другие приводят к повышенному газообразованию и вздутию живота (черешня). Клубника приводит к обострению гастрита и язвенной болезни. При проблемах с поджелудочной железой следует быть умеренными при употреблении сырых овощей, лучше есть их в отварном виде. При наличии хронических заболеваний желудочно- кишечного тракта, при наличии аллергии данный вопрос необходимо обсудить с врачом.

При покупке фруктов, ягод и овощей надо обращать внимание на форму, цвет, величину и зрелость плодов, а также на наличие трещин и подгнивших участков. Никогда не надо на рынке пробовать продукты, находящиеся в разрезанном виде. Не покупайте плоды, которые продаются на открытом солнце, в жару фрукты и ягоды быстрее портятся. Надо очень внимательно отнестись к выбору спелого арбуза, так как именно арбузы часто окрашивают при помощи химических растворов, которые наносят огромный вред здоровью.

Безупречная внешность плодов должна настораживать. Если есть сомнения в отношении нитратов, то надо очищать кожицу с тех плодов, с которых ее можно очистить.

Фрукты, покрытые парафином и воском, надо замочить на час в холодной воде, а затем промыть их с мылом или полностью очистить их от кожицы.

Ягоды, зелень, овощи (все, что растет на земле и в земле) тщательно промыть под проточной водой и обдать кипятком.

Придерживаясь данных советов и соблюдая правила выбора овощей, фруктов и ягод, Вы сможете насладиться вкусом плодов и укрепить свое здоровье.

Источник фотографии: фото врача предоставлено ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики"
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Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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