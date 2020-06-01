В России прогнозируют подорожание золотых украшений на 30%

В России к сентябрю цена на золотые украшения может увеличиться на 30%. Это связано с ростом стоимости драгоценного металла на мировых рынках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Такие прогнозы сообщила Гильдия ювелиров России. По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елены Воронковой, цены на украшения в этом году ускорили свой рост. Прежде всего, из-за ослабления курса рубля в начале года, а продолжится подорожание из-за подъема цен на золото на мировых рынках.

Вместе с тем, считается, что увеличение стоимости ювелирных украшений еще больше снизит на них спрос. А это снова приведет к подорожанию изделий, так как производители попытаются покрыть потенциальные потери от сокращения продаж.

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов предупредил, что рост цен на золото не означает, что нужно инвестировать в ювелирные украшения. Он отметил, что такие вложения доступны только людям, работающим в ювелирной сфере. Ведь в украшениях нужно тщательно разбираться и хранить их в банковской ячейке, чтобы не украли.