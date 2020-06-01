Гендиректор каменской фирмы получил срок за оказание «платных услуг»

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Генерального директора компании города Каменки Пензенской области подозревают в незаконном получении денег и создании липовых записей в документах.
По данным следствия, в феврале 2019 года к директору организации, который занимался ведением бухгалтерского учета и аудитом, обратился незнакомец. Руководитель договорился внести в его трудовую книжку записи о том, что он якобы был юристом фирмы, а также сделал ему справки о доходах за 2018-2019 годы. За это он получил 15 тысяч рублей.
То же самое мужчина провернул в феврале. За ту же сумму он оформил подобные документы другому мужчине, который якобы трудился в компании водителем.
«Как пояснили в ходе следствия мужчины, обратившиеся к бизнесмену, фиктивные документы необходимы были им для получения кредитов в банке», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В результате гендиректору назначили четыре с половиной года условно с испытательным сроком на четыре месяца. Приговор не вступил в законную силу.