Гендиректор каменской фирмы получил срок за оказание «платных услуг»

По данным следствия, в феврале 2019 года к директору организации, который занимался ведением бухгалтерского учета и аудитом, обратился незнакомец. Руководитель договорился внести в его трудовую книжку записи о том, что он якобы был юристом фирмы, а также сделал ему справки о доходах за 2018-2019 годы. За это он получил 15 тысяч рублей.

То же самое мужчина провернул в феврале. За ту же сумму он оформил подобные документы другому мужчине, который якобы трудился в компании водителем.

«Как пояснили в ходе следствия мужчины, обратившиеся к бизнесмену, фиктивные документы необходимы были им для получения кредитов в банке», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате гендиректору назначили четыре с половиной года условно с испытательным сроком на четыре месяца. Приговор не вступил в законную силу.