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30.06.2020г.
Гендиректор каменской фирмы получил срок за оказание «платных услуг»

Гендиректор каменской фирмы получил срок за оказание «платных услуг»

Вт, 30.06.20 17:53
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Генерального директора компании города Каменки Пензенской области подозревают в незаконном получении денег и создании липовых записей в документах.

По данным следствия, в феврале 2019 года к директору организации, который занимался ведением бухгалтерского учета и аудитом, обратился незнакомец. Руководитель договорился внести в его трудовую книжку записи о том, что он якобы был юристом фирмы, а также сделал ему справки о доходах за 2018-2019 годы. За это он получил 15 тысяч рублей.

То же самое мужчина провернул в феврале. За ту же сумму он оформил подобные документы другому мужчине, который якобы трудился в компании водителем.

«Как пояснили в ходе следствия мужчины, обратившиеся к бизнесмену, фиктивные документы необходимы были им для получения кредитов в банке», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате гендиректору назначили четыре с половиной года условно с испытательным сроком на четыре месяца. Приговор не вступил в законную силу.

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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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