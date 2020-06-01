Иван Белозерцев рассказал, чего не хватает на обновленной набережной

«Мне кажется, в целом, получилось неплохо. Хотя есть недостатки и проблемные вопросы, над которыми надо работать. Не все еще сделали, нужно продолжать реконструкцию в сторону моста Дружбы, такая задача поставлена для муниципалитета. Работу в этом году нужно провести, и уже в следующем - достроить вторую часть набережной Суры. Мы видим, что многие жители приезжают сюда отдыхать, место становится популярным. Это неплохо.

Конечно, не хватает арт-объектов, набережную нужно насыщать фигурами, чтоб у людей была возможность сфотографироваться, может, какие-то детские игровые элементы [стоит разместить] - тоже такая задача поставлена. То, что касается подвесного моста, - он красивый, но его нужно тоже привести в порядок, и такое поручение я дал горадминистрации и областному архитектору. Нужно, чтобы в вечернее время мост был подсвечен, чтобы сюда было приятно приходить, чтобы подсветка отражалась в воде. Есть над чем работать. Был сделан только первый шаг», - рассказал глава региона.

Напомним, реконструкция набережной началась в декабре 2016 года. Предполагается несколько этапов. Первые из них уже выполнены. Сделано на берегу у «Ростка» мощение, новые лавочки и зоны отдыха.

Интервью (16+) можно увидеть 30 июня в 18:00 и 5 июля в 16:00 на «Экспрессе», а также 30 июня в 18:00 и 5 июля в 17:00 на телеканале ОТР. Видео также будет доступно на сайте «Экспресса».