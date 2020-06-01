Пензячка нашла волосатый бонус в мясных консервах

«Чуть не накормила ребенка и мужа! Чей волос, животное или человек - главный вопрос», - возмутилась она.

Женщина призналась, что была шокирована, ведь консервы с неаппетиным наполнителем ей попались впервые. Стоит отметить, что в комментариях выказались неоднозначно: многие не впечатлились и пожурили автора поста за излишнюю брезгливость.

«Я думал, там целый шиньон, а там так себе...» - разочаровался один из пользователей.

«Оно прошло термообработку, какой смысл панику раздувать? Или ваш муж и дети ни разу не доставали из своей тарелки мамин волос?» - высказался в комментариях другой.

По вопросам качества продуктов, граждане могут обратиться в региональное управления Роспотребнадзора по телефону 55-26-06.