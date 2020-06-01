Пензячка нашла волосатый бонус в мясных консервах

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Жительница Пензы поделилась фотографиями тушенки «с сюрпризом» в группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Чуть не накормила ребенка и мужа! Чей волос, животное или человек - главный вопрос», - возмутилась она.
Женщина призналась, что была шокирована, ведь консервы с неаппетиным наполнителем ей попались впервые. Стоит отметить, что в комментариях выказались неоднозначно: многие не впечатлились и пожурили автора поста за излишнюю брезгливость.
«Я думал, там целый шиньон, а там так себе...» - разочаровался один из пользователей.
«Оно прошло термообработку, какой смысл панику раздувать? Или ваш муж и дети ни разу не доставали из своей тарелки мамин волос?» - высказался в комментариях другой.
По вопросам качества продуктов, граждане могут обратиться в региональное управления Роспотребнадзора по телефону 55-26-06.