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30.06.2020г.
В Пензе открыли медцентр Минобороны для лечения больных Covid-19

В Пензе открыли медцентр Минобороны для лечения больных Covid-19

Вт, 30.06.20 19:03
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30 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в видеоконференции по случаю открытия в нашем регионе, а также в Дагестане и Воронежской области медицинских центров Минобороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Как отмечается на сайте Кремля, современные медучреждения, обеспеченные всем необходимым оборудованием и техникой, построены в Каспийске, Дербенте, Ботаюрте, Воронеже и Пензе.



Президент России, обращаясь к главам субъектов по видеосвязи, отметил, что новые медцентры «должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу».

«Уверен, что открывающиеся сегодня центры [...] внесут свой вклад в борьбу с инфекцией, а ее мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан», - подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев представил построенное в Пензенской области учреждение.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся на площадке первого этапа строительства военного госпиталя, сегодня мы вводим в эксплуатацию инфекционный медицинский центр с самым современным оборудованием, он на 100% укомплектован врачами. Емкость в целом госпиталя составляет 150 мест, он запроектирован по самым современным стандартам. Объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей, к нему будут прикреплены 23 тысячи жителей Пензенской области.

На территории региона базируется артиллерийский институт, воинские части и учреждения Министерства обороны РФ, а также проживает 8,5 тысяч пенсионеров Минобороны. Этот госпиталь будет оказывать медицинскую услугу, в том числе и жителям города Пензы. Совсем рядом с госпиталем - один из самых современных микрорайонов комплексной застройки в РФ - Спутник, его жителям тоже будут оказывать медицинские услуги в этом военном госпитале.

Уважаемый Владимир Владимирович, я искренне благодарю вас за многолетнюю поддержку и внимание к Пензенской области. При вашей поддержке построен федеральный кардиологический центр, который, по мнению многих экспертов, является одним из лучших в РФ, перинатальный центр», - сказал Иван Белозерцев.

Также он доложил президенту о том, что в Пензенской области за время лечения больных с коронавирусной инфекцией ни один медработник не отказался от выполнения своих обязанностей. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку врачей, медсестер и фельдшеров, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу за строительство госпиталя.

«Я искренне надеюсь, что до конца следующего года мы и другие корпуса введем в эксплуатацию», - добавил глава региона.

Источник фотографии: Скриншот - http://kremlin.ru/events/president/transcripts/63586
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Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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