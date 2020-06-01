В Пензе открыли медцентр Минобороны для лечения больных Covid-19

30 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в видеоконференции по случаю открытия в нашем регионе, а также в Дагестане и Воронежской области медицинских центров Минобороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.





Как отмечается на сайте Кремля, современные медучреждения, обеспеченные всем необходимым оборудованием и техникой, построены в Каспийске, Дербенте, Ботаюрте, Воронеже и Пензе.





Президент России, обращаясь к главам субъектов по видеосвязи, отметил, что новые медцентры «должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу».



«Уверен, что открывающиеся сегодня центры [...] внесут свой вклад в борьбу с инфекцией, а ее мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан», - подчеркнул Владимир Путин.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев представил построенное в Пензенской области учреждение.



«Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся на площадке первого этапа строительства военного госпиталя, сегодня мы вводим в эксплуатацию инфекционный медицинский центр с самым современным оборудованием, он на 100% укомплектован врачами. Емкость в целом госпиталя составляет 150 мест, он запроектирован по самым современным стандартам. Объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей, к нему будут прикреплены 23 тысячи жителей Пензенской области.



На территории региона базируется артиллерийский институт, воинские части и учреждения Министерства обороны РФ, а также проживает 8,5 тысяч пенсионеров Минобороны. Этот госпиталь будет оказывать медицинскую услугу, в том числе и жителям города Пензы. Совсем рядом с госпиталем - один из самых современных микрорайонов комплексной застройки в РФ - Спутник, его жителям тоже будут оказывать медицинские услуги в этом военном госпитале.



Уважаемый Владимир Владимирович, я искренне благодарю вас за многолетнюю поддержку и внимание к Пензенской области. При вашей поддержке построен федеральный кардиологический центр, который, по мнению многих экспертов, является одним из лучших в РФ, перинатальный центр», - сказал Иван Белозерцев.



Также он доложил президенту о том, что в Пензенской области за время лечения больных с коронавирусной инфекцией ни один медработник не отказался от выполнения своих обязанностей. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку врачей, медсестер и фельдшеров, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу за строительство госпиталя.



«Я искренне надеюсь, что до конца следующего года мы и другие корпуса введем в эксплуатацию», - добавил глава региона.