Жительницу Пензенской области обманули на 24 тысячи рублей

Потерпевшие по громкому уголовному делу рискуют опять нарваться на аферистов. Полиция Пензенской области предупреждает, что клиентам медицинской клиники, руководители и сотрудники которой под различными предлогами вынуждали граждан оформлять невыгодные для них кредиты, начали поступать звонки от неизвестных. Они представляются адвокатами и представителями банков, предлагают помощь, а в итоге обманывают людей.

Напомним, деятельность организации, которая позиционировала себя как клиника международного класса, была пресечена в 2017 году. Одной из пострадавших по уголовному делу, жительнице Никольского района, позвонили с предложением помочь в суде. Женщина согласилась и перевела лже-адвокату 24 тысячи рублей.

«В мае гражданке позвонил другой незнакомец, который назвался представителем банка и пояснил, что иск о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда удовлетворен на сумму 3 млн. 300 тыс. рублей, эти деньги, якобы уже находятся на банковском счете и для их получения необходимо оплатить услуги по переводу средств. Заявительница поверила словам незнакомца и согласилась выполнить его условия», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Всего на счет неизвестного человека женщина перевела 478 тысяч рублей, хотя как пояснила полицейским, знала о таких видах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.