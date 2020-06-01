Жительницу Пензенской области обманули на 24 тысячи рублей

Array ( [temp] => +11 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 78 р
Напомним, деятельность организации, которая позиционировала себя как клиника международного класса, была пресечена в 2017 году. Одной из пострадавших по уголовному делу, жительнице Никольского района, позвонили с предложением помочь в суде. Женщина согласилась и перевела лже-адвокату 24 тысячи рублей.
«В мае гражданке позвонил другой незнакомец, который назвался представителем банка и пояснил, что иск о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда удовлетворен на сумму 3 млн. 300 тыс. рублей, эти деньги, якобы уже находятся на банковском счете и для их получения необходимо оплатить услуги по переводу средств. Заявительница поверила словам незнакомца и согласилась выполнить его условия», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Всего на счет неизвестного человека женщина перевела 478 тысяч рублей, хотя как пояснила полицейским, знала о таких видах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.