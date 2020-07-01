Стало известно, как лечат плазмой крови пациентов с коронавирусом

Ваша кровь поможет побороть коронавирус. В областном центре специализированных видов медицинской помощи сейчас практикуют прогрессивный метод лечения пациентов с диагнозом COVID-19- переливание плазмы крови. Этот способ уже доказал свою эффективность - среди 20 заболевших, которым делали переливание, часть уже выписались. Вот только, как заявляют медики, доноров- не хватает.

На свежий воздух два пациента областного центра специализированных видов медицинской помощи выходят впервые за две недели и только для того, чтобы дать интервью. Обоим ставили диагноз «коронавирус». Оба получили первый отрицательный тест, ждут результатов второго и готовятся к выписке. Обоих вылечили переливанием плазмы крови. Руслан Акчурин сначала десять дней лечился дома - от простуды. А потом стало плохо так, что крепкий мужчина не мог дышать.

«Первая скорая помощь поставила диагноз. Скорая помощь с Чаадаевки - хорошие ребята, привезли меня в Пензу, сделали КТ и обнаружили поражение. Сразу положили в больницу», - рассказал пациент Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Руслан Акчурин.



До этого момента мужчина даже не знал, что у него первая группа крови. А ведь именно это обстоятельство и спасло ему жизнь: дважды в течении двух недель пациенту переливали по 500 миллилитров антиковидной плазмы. Новый способ лечения сочетают с приемом антибиотиков. Виктору Ставредову из Каменки 60 - на ноги его тоже поставила донорская плазма и врачи. От коронавируса здесь же, в КИМе лечится его пожилая жена. Болезнь долгое время не показывала себя никак. Потом у пенсионера поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить ниже 39. И выяснилось, что половина легких уже поражена.

«Я считаю, что надо поблагодарить человека, который сдал кровь моей группы. Не часто встретишь четвертую положительную. Мы всегда учимся на своих ошибках, а не на чужих, когда говорили - берегитесь. Это ужасное состояние», - пояснил пациент Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Виктор Ставредов.



Вот только той самой плазмы крови для лечения больных коронавирусом не хватает. Особый дефицит редких групп крови. Через эту методику в Пензе прошли 20 пациентов, зараженных COVID-19. Часть из них уже вылечились

«Существуют некоторые показания для переливания антиковидной плазмы. Это тяжелые формы коронавирусной инфекции и средне-тяжелые с дыхательной недостаточностью. Также мы делаем переливание тем, кто находится в пограничном состоянии между искусственной вентиляции легких и неинвазивной», - сообщила врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Валерия Барашкина.

После выписки, как говорят врачи, пациенты даже с самым серьезным поражением легких могут вернуться к нормальной жизни: заниматься спортом. И даже- стать донорами. Так, плазму крови можно сдать спустя две недели после клинического выздоровления, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.