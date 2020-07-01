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01.07.2020г.
Стало известно, как лечат плазмой крови пациентов с коронавирусом

Стало известно, как лечат плазмой крови пациентов с коронавирусом

Вт, 30.06.20 21:51
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Ваша кровь поможет побороть коронавирус. В областном центре специализированных видов медицинской помощи сейчас практикуют прогрессивный метод лечения пациентов с диагнозом COVID-19- переливание плазмы крови. Этот способ уже доказал свою эффективность - среди 20 заболевших, которым делали переливание, часть уже выписались. Вот только, как заявляют медики, доноров- не хватает.

На свежий воздух два пациента областного центра специализированных видов медицинской помощи выходят впервые за две недели и только для того, чтобы дать интервью. Обоим ставили диагноз «коронавирус». Оба получили первый отрицательный тест, ждут результатов второго и готовятся к выписке. Обоих вылечили переливанием плазмы крови. Руслан Акчурин сначала десять дней лечился дома - от простуды. А потом стало плохо так, что крепкий мужчина не мог дышать.

«Первая скорая помощь поставила диагноз. Скорая помощь с Чаадаевки - хорошие ребята, привезли меня в Пензу, сделали КТ и обнаружили поражение. Сразу положили в больницу», - рассказал пациент Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Руслан Акчурин.


До этого момента мужчина даже не знал, что у него первая группа крови. А ведь именно это обстоятельство и спасло ему жизнь: дважды в течении двух недель пациенту переливали по 500 миллилитров антиковидной плазмы. Новый способ лечения сочетают с приемом антибиотиков. Виктору Ставредову из Каменки 60 - на ноги его тоже поставила донорская плазма и врачи. От коронавируса здесь же, в КИМе лечится его пожилая жена. Болезнь долгое время не показывала себя никак. Потом у пенсионера поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить ниже 39. И выяснилось, что половина легких уже поражена.

«Я считаю, что надо поблагодарить человека, который сдал кровь моей группы. Не часто встретишь четвертую положительную. Мы всегда учимся на своих ошибках, а не на чужих, когда говорили - берегитесь. Это ужасное состояние», - пояснил пациент Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Виктор Ставредов.


Вот только той самой плазмы крови для лечения больных коронавирусом не хватает. Особый дефицит редких групп крови. Через эту методику в Пензе прошли 20 пациентов, зараженных COVID-19. Часть из них уже вылечились

«Существуют некоторые показания для переливания антиковидной плазмы. Это тяжелые формы коронавирусной инфекции и средне-тяжелые с дыхательной недостаточностью. Также мы делаем переливание тем, кто находится в пограничном состоянии между искусственной вентиляции легких и неинвазивной», - сообщила врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Валерия Барашкина.

После выписки, как говорят врачи, пациенты даже с самым серьезным поражением легких могут вернуться к нормальной жизни: заниматься спортом. И даже- стать донорами. Так, плазму крови можно сдать спустя две недели после клинического выздоровления, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
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