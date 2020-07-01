Первого июля на избирательных участках будут дежурить полицейские

На каждом избирательном участке в Пензенской области 1 июля будут дежурить сотрудники полиции и представители народных дружин. За общественным порядком в последний день голосования будут следить более двух тысяч человек личного состава, а также около тысячи добровольцев, представителей частных охранных организаций, а также казачества.

Главная задача личного состава - обеспечить повышенные меры безопасности на участках голосования, а также вблизи избирательных участков - в том числе, на проезжей части. На любое нарушение реагировать будут незамедлительно.

«На сегодняшний день за каждым территориальным органом внутренних дел на районном уровне закреплены руководители подразделений аппарата УВД и личный состав аппарата для оказания практической помощи и контроля за обеспечением правопорядка. В УМВД издан соответствующий приказ, подготовлен план проведения мероприятий, а также сделан соответствующий расчет сил и средств», - рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.