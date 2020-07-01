Для кружков и секций Пензенской области поступил новый спортивный инвентарь

Областная станция юных туристов на несколько дней превратилась в склад спортивного инвентаря. Учреждение дополнительного образования выбрали в качестве регионального оператора по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». В его рамках для региона было закуплено оборудование для игры в хоккей, футбол и гандбол.

В этих коробках залог будущих спортивных побед юных пензенцев. Сначала - на районных, потом - областных и более высоких уровнях соревнований. Поставка так необходимого секциям и клубам инвентаря, стоимость которого превышает два миллиона рублей, стала возможной благодаря реализации федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного президентом Российской Федерации.

«Здесь идет полностью хоккейная экипировка. От шортов и масок, до всей необходимой защиты. Далее - силовой комплекс: беговые дорожки, скамьи, лыжные ботинки», - объяснил предприниматель из города Чебоксары Евгений Морунов.

Секции, туристические клубы, краеведческие кружки, которые входят в систему дополнительного образования, посещают 123 тысячи подростков. По словам тренеров, детей, желающих у них заниматься спортом, всегда хватает, но из-за ограниченности материальной базы кому-то приходилось отказывать. Поставка инвентаря позволит привлечь дополнительно не менее шести тысяч школьников.

«Задействованы около 40 учреждений дополнительного образования, где будут создавать новые места, и будет создано более 60 объединений различной направленности. Больше 50% из них - технической и научной направленности», - рассказала начальник управления министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.

По словам специалистов, инвентарь, который доставили в Пензу, высокого качества и при должном уходе прослужит не один год.

«Казалось бы, лыжи выглядят одинаково, но на некоторых ты, оттолкнувшись, едешь десять метров, а на других - всего три. Естественно, побеждает тот, у кого более совершенное оборудование», - пояснил директор станции юных туристов Пензенской области Михаил Васильев.

Полученное оборудование будет храниться недолго. В ближайшие дни за ним приедут хозяева - тренеры из Малой Сердобы, Каменки, Шемышейки и других райцентров. Ранее по этой же федеральной программе удалось пополнить материальную базу областной станции юных туристов. На бюджетные средства приобрели микроавтобус и прицеп, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.