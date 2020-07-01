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01.07.2020г.
Для кружков и секций Пензенской области поступил новый спортивный инвентарь

Для кружков и секций Пензенской области поступил новый спортивный инвентарь

Вт, 30.06.20 23:53
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Областная станция юных туристов на несколько дней превратилась в склад спортивного инвентаря. Учреждение дополнительного образования выбрали в качестве регионального оператора по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». В его рамках для региона было закуплено оборудование для игры в хоккей, футбол и гандбол.

В этих коробках залог будущих спортивных побед юных пензенцев. Сначала - на районных, потом - областных и более высоких уровнях соревнований. Поставка так необходимого секциям и клубам инвентаря, стоимость которого превышает два миллиона рублей, стала возможной благодаря реализации федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного президентом Российской Федерации.

«Здесь идет полностью хоккейная экипировка. От шортов и масок, до всей необходимой защиты. Далее - силовой комплекс: беговые дорожки, скамьи, лыжные ботинки», - объяснил предприниматель из города Чебоксары Евгений Морунов.

Секции, туристические клубы, краеведческие кружки, которые входят в систему дополнительного образования, посещают 123 тысячи подростков. По словам тренеров, детей, желающих у них заниматься спортом, всегда хватает, но из-за ограниченности материальной базы кому-то приходилось отказывать. Поставка инвентаря позволит привлечь дополнительно не менее шести тысяч школьников.

«Задействованы около 40 учреждений дополнительного образования, где будут создавать новые места, и будет создано более 60 объединений различной направленности. Больше 50% из них - технической и научной направленности», - рассказала начальник управления министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.

По словам специалистов, инвентарь, который доставили в Пензу, высокого качества и при должном уходе прослужит не один год.

«Казалось бы, лыжи выглядят одинаково, но на некоторых ты, оттолкнувшись, едешь десять метров, а на других - всего три. Естественно, побеждает тот, у кого более совершенное оборудование», - пояснил директор станции юных туристов Пензенской области Михаил Васильев.

Полученное оборудование будет храниться недолго. В ближайшие дни за ним приедут хозяева - тренеры из Малой Сердобы, Каменки, Шемышейки и других райцентров. Ранее по этой же федеральной программе удалось пополнить материальную базу областной станции юных туристов. На бюджетные средства приобрели микроавтобус и прицеп, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
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