В школы Пензы начали поступать новые учебники

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«Обычно учебники покупаются в большей степени для начальной школы, потому что в нее приходит много детей. В старшей школе у нас идет постепенная замена стандарта. Дети должны учиться по учебникам нового поколения. Ну и, конечно же, идет замена фонда», - рассказала начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.
Регион получит 220 тысяч экземпляров. Это учебники для разных классов и по разным предметам. Ежегодно обновляется порядка 20-25 процентов всего книжного фонда. На это из областного бюджета выделяется около 120 миллионов рублей. Добавлю, все закупленные учебники изданы в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.