В школы Пензы начали поступать новые учебники

Пензенские школьники с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам. Значительная часть из заказанной в издательствах партии уже поступила в Пензу. Сейчас она распределяется по муниципалитетам, и со дня на день литературу развезут по школам, которые оставляли заявки на обновление библиотеки.

«Обычно учебники покупаются в большей степени для начальной школы, потому что в нее приходит много детей. В старшей школе у нас идет постепенная замена стандарта. Дети должны учиться по учебникам нового поколения. Ну и, конечно же, идет замена фонда», - рассказала начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Регион получит 220 тысяч экземпляров. Это учебники для разных классов и по разным предметам. Ежегодно обновляется порядка 20-25 процентов всего книжного фонда. На это из областного бюджета выделяется около 120 миллионов рублей. Добавлю, все закупленные учебники изданы в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.