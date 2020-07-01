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01.07.2020г.
В школы Пензенской области поступили обеззараживатели воздуха

В школы Пензенской области поступили обеззараживатели воздуха

Ср, 01.07.20 01:56
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В 2020 году в пунктах проведения ЕГЭ будут следить не только за правилами сдачи, но и за соблюдением новых санитарных норм. Чтобы свести к минимуму риск заражения новой коронавирусной инфекцией, во всех помещениях, где будут находиться выпускники и организаторы, должны проводить дезинфекцию до и после экзамена. В Пензенской области пошли дальше и закупили аппараты, которые будут обеззараживать воздух в аудиториях во время проведения ЕГЭ.

«Наш пункт готов к проведению экзамена. Система видеонаблюдения прошла тестирование. Все аудитории готовы, и в них на пол нанесена разметка. Теперь мы получили оборудование, которое поможет нашим детям и организаторам чувствовать себя в безопасности», - рассказала руководитель ППЭ Екатерина Февралева.

В кабинетах, где выпускникам предстоит сдавать единый госэкзамен, бороться с бактериями и вирусами будут рециркуляторы воздуха. Приборы, произведенные в Нижнем Новгороде, поступили в Региональный центр обработки информации и оценки достижений учащихся. Отсюда их распределят по пунктам проведения экзаменов. На территории региона их 29. В каждый направят по два комплекта оборудования. Такие рециркуляторы компактны - могут устанавливаться на пол или крепиться на стену. Ну и, пожалуй, самое важное - установки безопасны для людей и могут использоваться прямо во время итоговых испытаний.

«Достаточно нажать соответствующую кнопку, и прибор начнет работать. Внутри него находятся четыре ультрафиолетовые лампы и несколько вентиляторов, которые очищают воздух. Производительность прибора - 60 кубометров в час. То есть за один час полностью очищается воздуха на площади в 20 квадратных метров», - рассказал заместитель директора Регионального центра обработки информации и оценки достижений учащихся Юрий Трофимов.

В новых условиях проведения экзаменационной кампании безопасности учеников, педагогов и наблюдателей уделяют особое внимание. Из нововведений - рассадку выпускников организуют с соблюдением дистанции не менее полутора метров, а руководители пунктов будут приходить на экзамен по графику. Всем участникам выдадут средства индивидуальной защиты.

«ППЭ от нас уже получили маски, перчатки, дезсредства для обработки рук, и сегодня мы выдаем еще и обеззараживатели воздуха. Могут стоять в рекреациях, когда будут прибывать участники, а потом их можно будет переносить по аудиториям», - поделилась директор регионального центра обработки информации и оценки достижений учащихся Татьяна Фадеева.

Использовать установки планируют в ближайшую пятницу, когда состоится первый ЕГЭ. Если вдруг на входе у выпускника при помощи бесконтактного термометра специалисты выявят повышенную температуру - до сдачи экзамена его не допустят. На такие случаи есть резервные дни - 24 и 25 июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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