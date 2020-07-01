В школы Пензенской области поступили обеззараживатели воздуха

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«Наш пункт готов к проведению экзамена. Система видеонаблюдения прошла тестирование. Все аудитории готовы, и в них на пол нанесена разметка. Теперь мы получили оборудование, которое поможет нашим детям и организаторам чувствовать себя в безопасности», - рассказала руководитель ППЭ Екатерина Февралева.
В кабинетах, где выпускникам предстоит сдавать единый госэкзамен, бороться с бактериями и вирусами будут рециркуляторы воздуха. Приборы, произведенные в Нижнем Новгороде, поступили в Региональный центр обработки информации и оценки достижений учащихся. Отсюда их распределят по пунктам проведения экзаменов. На территории региона их 29. В каждый направят по два комплекта оборудования. Такие рециркуляторы компактны - могут устанавливаться на пол или крепиться на стену. Ну и, пожалуй, самое важное - установки безопасны для людей и могут использоваться прямо во время итоговых испытаний.
«Достаточно нажать соответствующую кнопку, и прибор начнет работать. Внутри него находятся четыре ультрафиолетовые лампы и несколько вентиляторов, которые очищают воздух. Производительность прибора - 60 кубометров в час. То есть за один час полностью очищается воздуха на площади в 20 квадратных метров», - рассказал заместитель директора Регионального центра обработки информации и оценки достижений учащихся Юрий Трофимов.
В новых условиях проведения экзаменационной кампании безопасности учеников, педагогов и наблюдателей уделяют особое внимание. Из нововведений - рассадку выпускников организуют с соблюдением дистанции не менее полутора метров, а руководители пунктов будут приходить на экзамен по графику. Всем участникам выдадут средства индивидуальной защиты.
«ППЭ от нас уже получили маски, перчатки, дезсредства для обработки рук, и сегодня мы выдаем еще и обеззараживатели воздуха. Могут стоять в рекреациях, когда будут прибывать участники, а потом их можно будет переносить по аудиториям», - поделилась директор регионального центра обработки информации и оценки достижений учащихся Татьяна Фадеева.
Использовать установки планируют в ближайшую пятницу, когда состоится первый ЕГЭ. Если вдруг на входе у выпускника при помощи бесконтактного термометра специалисты выявят повышенную температуру - до сдачи экзамена его не допустят. На такие случаи есть резервные дни - 24 и 25 июля, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.