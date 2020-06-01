Ушел из жизни бывший главврач пензенской больницы скорой помощи

В министерстве здравоохранения Пензенской области сообщили, что на 74-м году жизни скончался отличник здравоохранения, бывший главный врач Пензенской больницы скорой помощи Марат Умярович Милушев.

«Министерство здравоохранения Пензенской области, администрация и профсоюзная организация лечебного учреждения, медицинская общественность региона выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Марата Умяровича», - сообщается на сайте министерства.

Марат Умярович родился 9 октября 1946 года в Пензе. В 1970 году по окончании Саратовского медицинского института устроился в больницу скорой помощи, прошел путь от врача-терапевта дежуранта до главного врача.

В ноябре 1986 года Марат Милушев занял пост главного врача Пензенской больницы скорой помощи. Он стоял у истоков создания новых корпусов больницы с целью улучшения материально-технической базы городского объединения «скорая помощь».

«За время его работы он организовал открытие трех подстанций скорой помощи, что приблизило экстренную медицинскую помощь к жителям города. Возглавлял Милушев больницу скорой помощи вплоть до 2001 года», - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

