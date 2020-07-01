В Пензе стартовал последний день голосования по поправкам в Конституцию

1 июля в Пензенской области пройдет основной день голосования (18+) по поправкам в Конституцию.

Как сообщил корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» председатель участковой избирательной комиссии №25 Евгений Паньженский, голосование организовано с соблюдением мер безопасности – на участке имеются средства индивидуальной защиты, на входе всем пензенцам выдают пакеты с ними.

«Подводя итоги этих дней, могу сказать, что людей приходит достаточно. Они голосуют, интересуются. Пока что на участке людей нет, но, думаю, чуть позже они начнут приходить», - пояснил он.

Напомним, жители могут отдать свой голос с 8 до 20 часов. После голоса подсчитают с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и отправят в территориальную комиссию.