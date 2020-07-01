В Арбеково завершается строительство школы на 1100 мест

В мэрии Пензы сообщили о завершении строительства нового учебного заведения в Дальнем Арбеково. Напомним, объект возводят в рамках нацпроекта «Образование», реализуемого по указу президента РФ.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что площадь здания – более 19 тысяч кв метров. В нем оборудуют пищеблок, спортзалы, медиатеку, актовый зал. Территорию школы ждет комплексное благоустройство, на ней появится спортивная зона.

«В настоящее время внутри здания завершаются шпаклевочные работы, на 70% готовы полы, идет монтаж подвесных потолков, систем вентиляции, устройство слаботочных систем, фасадные работы», – пояснил замглавы администрации города Магомед Агамагомедов.

В будние дни на объекте трудятся более 230 строителей, еще несколько бригад занимаются благоустройством территории вокруг. Также проект предусматривает переустройство инженерных коммуникаций, основной объем работ в этом направлении уже завершен, предстоит выполнить подключение к инженерным системам: водо-, электро-, тепло-, газоснабжению и канализации.

В управлении капитального строительства Пензы отметили, что на подключение объекта к этим сетям получены необходимые технические условия. Ему предшествовала сложная процедура согласования, включающая в себя проведение анализа проектной документации, точек подключения, расчет нагрузки на существующие сети.

Завершение всех работ и ввод школы в эксплуатацию запланировано до начала нового учебного года. Объект дважды в неделю осматривают вице-мэр и руководство управления капитального строительства, чтобы держать под контролем динамику строительства и выход бригад.