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01.07.2020г.
Белозерцев рассказал, как в регион будут привлекать молодых специалистов

Белозерцев рассказал, как в регион будут привлекать молодых специалистов

Ср, 01.07.20 09:36
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс» рассказал о том, как в регионе будут реализовать масштабный кадровый проект.

Корреспондент Елена Куксова поинтересовалась у главы региона, в каких сферах деятельности сегодня отмечается дефицит кадров.

«Важнейшая задача заключается в том, чтобы во все отрасли приходила молодежь, для этого нужно вносить изменения в систему подготовки кадров в высшей школе, не раз говорили с ректорами. Нужна связь с промпредприятиями и с сельскохозяйственными тоже. Мы в последние годы создали ряд профильных кафедр на предприятиях, это дает возможность приблизить подготовку кадров к работе предприятий, приблизить обучение к работе, к тем проблемам, которые там есть, и к инновационным решениям, которые там есть.

В первую очередь, у нас не хватает инженеров, работников в сфере образования, учителей математики, физики и химии, хотя в последние годы все больше выпускников пединститута идут работать в школы», - рассказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что в регионе будут уделять внимание поддержке учителей и врачей, чтобы они не уезжали в другие субъекты, создавать условия для выпускников, чтобы после получения диплома они могли трудоустроиться. Еще одна важная задача – создание новых рабочих мест.

«Важно, чтоб ребята не уезжали. мы должны создать такие условия, чтобы молодая пара понимала, что образование здесь - достойное, что допобразование для их будущих детей будет достойным, не будет стоить больших денег или вообще будет бесплатным по сравнению с Москвой и крупными регионами. У нас должно быть достаточно спортивных объектов, где должны работать самые современные тренеры, которые могли бы из ребенка, если у него есть такие задатки, сделать чемпиона», - подчеркнул губернатор.

Комфортная среда и размер зарплаты – тоже важные аспекты, которые могут повлиять на решение молодого специалиста остаться в Пензенской области. Кроме того, нужно создавать новые производства и развивать новые направления деятельности, трудоустраивать туда молодежь.

«В том числе, и в системе правительства области, в системе муниципалитета и власти у нас тоже есть застой, я вижу и понимаю это, стараюсь, особенно в последнее время, как можно больше в правительство области брать молодые кадры. Мэр Андрей Лузгин - он молодой, и много сейчас молодежи приходит с ним в администрацию города, глава Октябрьского района, замглавы администрации по ЖКХ. У нас и в правительстве есть молодые министры, которые успешно справляются с задачами. Неважно, что иногда у кого-то не хватает опыта: если у человека есть потенциал, значит, нужно заниматься переподготовкой, нужно возродить наставничество в том виде, в котором оно было в советское время. У нас есть такой проект, и мы видим, что с каждым годом он дает свои положительные результаты», - рассказал Иван Белозерцев.

Полную видеоверсию интервью c главой региона можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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