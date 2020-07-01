Белозерцев рассказал, как в регион будут привлекать молодых специалистов

Корреспондент Елена Куксова поинтересовалась у главы региона, в каких сферах деятельности сегодня отмечается дефицит кадров.

«Важнейшая задача заключается в том, чтобы во все отрасли приходила молодежь, для этого нужно вносить изменения в систему подготовки кадров в высшей школе, не раз говорили с ректорами. Нужна связь с промпредприятиями и с сельскохозяйственными тоже. Мы в последние годы создали ряд профильных кафедр на предприятиях, это дает возможность приблизить подготовку кадров к работе предприятий, приблизить обучение к работе, к тем проблемам, которые там есть, и к инновационным решениям, которые там есть.

В первую очередь, у нас не хватает инженеров, работников в сфере образования, учителей математики, физики и химии, хотя в последние годы все больше выпускников пединститута идут работать в школы», - рассказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что в регионе будут уделять внимание поддержке учителей и врачей, чтобы они не уезжали в другие субъекты, создавать условия для выпускников, чтобы после получения диплома они могли трудоустроиться. Еще одна важная задача – создание новых рабочих мест.

«Важно, чтоб ребята не уезжали. мы должны создать такие условия, чтобы молодая пара понимала, что образование здесь - достойное, что допобразование для их будущих детей будет достойным, не будет стоить больших денег или вообще будет бесплатным по сравнению с Москвой и крупными регионами. У нас должно быть достаточно спортивных объектов, где должны работать самые современные тренеры, которые могли бы из ребенка, если у него есть такие задатки, сделать чемпиона», - подчеркнул губернатор.

Комфортная среда и размер зарплаты – тоже важные аспекты, которые могут повлиять на решение молодого специалиста остаться в Пензенской области. Кроме того, нужно создавать новые производства и развивать новые направления деятельности, трудоустраивать туда молодежь.

«В том числе, и в системе правительства области, в системе муниципалитета и власти у нас тоже есть застой, я вижу и понимаю это, стараюсь, особенно в последнее время, как можно больше в правительство области брать молодые кадры. Мэр Андрей Лузгин - он молодой, и много сейчас молодежи приходит с ним в администрацию города, глава Октябрьского района, замглавы администрации по ЖКХ. У нас и в правительстве есть молодые министры, которые успешно справляются с задачами. Неважно, что иногда у кого-то не хватает опыта: если у человека есть потенциал, значит, нужно заниматься переподготовкой, нужно возродить наставничество в том виде, в котором оно было в советское время. У нас есть такой проект, и мы видим, что с каждым годом он дает свои положительные результаты», - рассказал Иван Белозерцев.

Полную видеоверсию интервью c главой региона можно посмотреть ЗДЕСЬ.