Губернатор: Танк Т-34 в этом году обязательно проедет по улицам Пензы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью телеканалу «Экспресс» рассказал о причинах переноса парада Победы и о том, когда регион сможет вернуться к празднованию памятной даты.

Он напомнил о том, что 9 Мая в области в связи с пандемией коронавируса отметили в режиме онлайн. Тем не менее, без поздравлений не остались пензенские ветераны, их чествуют по сей день. Однако парад Победы пока провести не удалось.

«Для меня очень важно сохранить жизни и здоровье людей, потому что у нас ситуация с заболевшими меня беспокоит, и очень хочется, чтобы как можно быстрее люди вышли из самоизоляции и наши жители возраста 65+ могли дышать свежим воздухом, гулять и наслаждаться жизнью вместе с детьми, внуками, общаться между собой. Я понимаю, что проведение парада предполагает огромное количество участников, тем более что пензенцы с удовольствием придут на парад. У нас будет такая возможность вернуться к этой торжественной дате 26 июля, когда будет шествие Бессмертного полка по РФ», - рассказал Иван Белозерцев.

Глава региона выразил надежду на то, что к этому времени наметятся тенденции к снижению распространения коронавируса и жители Пензенской области смогут собраться и пройти в составе Бессмертного полка.

«Мы подготовили танк Т-34, привели в порядок. Он готов проехать по улицам города, и мы обязательно в этом году это делаем», - подчеркнул губернатор.

Полную видеоверсию интервью с Иваном Белозерцевым на телеканале можно посмотреть ЗДЕСЬ.