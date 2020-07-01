В центре Пензы приступили к капитальному ремонту трех скверов

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1 июля в Пензе приступили к благоустройству трех скверов в центре города – им. Пушкина, в районе ул. Славы и «Копилка пословиц». Соответствующие контракты уже заключены управлением капитального строительства.
«С 1 июля планируется приступить к капитальному ремонту зеленых зон. В рамках работ будет выполнено комплексное благоустройство территорий с установкой малых архитектурных форм, – в ходе совещания в мэрии 30 июня сообщил глава управления Игорь Умнов.
Работы финансируют из муниципального бюджета в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020 – 2026 годы». Завершат благоустройство до середины декабря.
Напомним, согласно проекту, во всех скверах обновят покрытие пешеходных аллей и дорожек, на них выложат плитку. Также обустроят освещение, детские игровые площадки и зоны активного отдыха. А в сквере Славы создадут фуд-корт с кафе и торговым киоском.