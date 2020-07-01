В Пензенской области число заболевших Covid-19 перевалило за 5 тысяч

На сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о заболеваемости в Пензенской области.

По данным сайта, по состоянию на 1 июля в регионе зафиксировано 5045 случаев заражения, из них за последние сутки подтвердили 75. Выздоровело 4869 человек, умерло 42 пациента.

В России выявлено 654 405 заболевших Covid-19, из них за сутки - 6 556 случаев. Выздоровел 422 931 человек, умерло 9 536.

Напомним, вечером 30 июня стало известно о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до 12 июля. В настоящее время регион находится на втором этапе снятия ограничений. Пензенцам напоминают о том, что по-прежнему обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.