Явка на голосование по поправкам в Пензенской области превысила 65%

Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков утром 1 июля рассказал о явке на голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+) за предыдущие дни его проведения – в период с 25 по 30 июня.

«В Пензенской области явка составила более 65%. Сегодня, 1 июля, голосование продолжается. В 8 часов открылись все 1085 избирательных участков. Приглашаем участников голосования, которые еще не успели по каким-то причинам проголосовать, прийти на участки и выполнить свой гражданский долг. Они работают до 20 часов вечера. Сегодня голосование будет проводиться непосредственно на участках, а также на дому. Заявиться на дому можно до 17 часов текущего дня», - сообщил Александр Синюков.

Он подчеркнул, что голосование проводится в штатном режиме, и за весь период каких-либо нарушений закона, которые могли бы поставить под сомнение процедуру и итоги, в Пензенской области не зафиксировано.