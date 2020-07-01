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01.07.2020г.
В Пензе наблюдатели от реготделения СоюзМаша рассказали о работе на участках

В Пензе наблюдатели от реготделения СоюзМаша рассказали о работе на участках

Ср, 01.07.20 10:59
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В пресс-службе Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России рассказали о работе на голосовании по поправкам в Конституцию РФ своих представителей, которые являются наблюдателями на избирательных участках.

Александр Горемыкин, наблюдатель участка №135, прибыл на свой пост за полчаса до начала голосования. В это время проводилась санитарная обработка помещений и последние приготовления к открытию участка. В списке значилось 2304 избирателей, причем из них до основного дня голосования свою позицию выразили 1212 человек.

Ровно в 8:00 участок начал свою работу с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Каждому голосующему предоставляют одноразовую маску и ручку, измеряют температуру и антисептиками обрабатывают руки. В пресс-службе СоюзМаша отметили, что директор школы лично проверил готовность и «распорядился включить музыку, которая встречает избирателей на входе вместе с приветливыми полицейскими». За процессом голосования также следят четыре наблюдателя от Общественной палаты и партии «Единая Россия». По состоянию на 9:30 на участке проголосовало 34 человека.

На избирательном участке №70 в здании школы №71 за ходом голосования следит наблюдатель Светлана Балашова. Наблюдателям представили развернутый отчёт о предыдущих днях голосования, сколько всего на участке голосующих, сколько человек отдали голос вне участка, продемонстрировали сейф-пакеты и переносные ящики.

«На участке №70 - очень просторно и оживленно! Для наблюдателей организовано комфортное место с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса», - рассказала Светлана Балашова.

За первый час голосования 1 июля участок посетило 25 избирателей. В СоюзМаше отметили, что участок №70 находится в пятерке лидеров по явке.

На участке №4 за процессом голосования наблюдают сразу два представителя Пензенского реготделения Союза машиностроителей России - Елена Панина и Елена Гусарова. По их словам, на пункте голосования соблюдены все требования, регулярно проводится санитарная обработка помещений. На участке сохраняется позитивная атмосфера, детям вручают подарки.

Напомним, проголосовать (18+) сегодня можно до 20 часов. Ранее председатель областного избиркома Александр Синюков сообщил о том, что за период до основного дня голосования явка превысила 65%.

Источник фотографии: Фотографии предоставлены пресс-службой Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России
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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
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