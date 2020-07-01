В Пензе наблюдатели от реготделения СоюзМаша рассказали о работе на участках

В пресс-службе Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России рассказали о работе на голосовании по поправкам в Конституцию РФ своих представителей, которые являются наблюдателями на избирательных участках.

Александр Горемыкин, наблюдатель участка №135, прибыл на свой пост за полчаса до начала голосования. В это время проводилась санитарная обработка помещений и последние приготовления к открытию участка. В списке значилось 2304 избирателей, причем из них до основного дня голосования свою позицию выразили 1212 человек.

Ровно в 8:00 участок начал свою работу с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Каждому голосующему предоставляют одноразовую маску и ручку, измеряют температуру и антисептиками обрабатывают руки. В пресс-службе СоюзМаша отметили, что директор школы лично проверил готовность и «распорядился включить музыку, которая встречает избирателей на входе вместе с приветливыми полицейскими». За процессом голосования также следят четыре наблюдателя от Общественной палаты и партии «Единая Россия». По состоянию на 9:30 на участке проголосовало 34 человека.

На избирательном участке №70 в здании школы №71 за ходом голосования следит наблюдатель Светлана Балашова. Наблюдателям представили развернутый отчёт о предыдущих днях голосования, сколько всего на участке голосующих, сколько человек отдали голос вне участка, продемонстрировали сейф-пакеты и переносные ящики.

«На участке №70 - очень просторно и оживленно! Для наблюдателей организовано комфортное место с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса», - рассказала Светлана Балашова.

За первый час голосования 1 июля участок посетило 25 избирателей. В СоюзМаше отметили, что участок №70 находится в пятерке лидеров по явке.

На участке №4 за процессом голосования наблюдают сразу два представителя Пензенского реготделения Союза машиностроителей России - Елена Панина и Елена Гусарова. По их словам, на пункте голосования соблюдены все требования, регулярно проводится санитарная обработка помещений. На участке сохраняется позитивная атмосфера, детям вручают подарки.

Напомним, проголосовать (18+) сегодня можно до 20 часов. Ранее председатель областного избиркома Александр Синюков сообщил о том, что за период до основного дня голосования явка превысила 65%.